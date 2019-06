La Juventus ha le idee chiare, Rodrigo Bentancur sarà un membro importante della rosa bianconera anche nella prossima stagione, agli ordini di Maurizio Sarri. Respinto sul nascere il corteggiamento dell’Atlético Madrid, il club campione d’Italia vuole blindare il centrocampista classe ’97, che nel frattempo sta diventando sempre più protagonista anche con la maglia dell’Uruguay.



I NUMERI DI RODRIGO - La Celeste ieri ha travolto l’Ecuador nel match valido per la fase a gironi della Copa America: 4-0 il risultato finale, con i gol di Lodeiro, Cavani, Suarez e l’autorete di Mina. Ma a brillare in mezzo al campo è stato soprattutto Bentancur: 90 minuti in campo, 87.5% di passaggi positivi, 6 palle lunghe, 7 uno contro uno vinti, un dribbling riuscito e un salvataggio. L’Uruguay e la Juve si godono il proprio gioiello.