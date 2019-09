Il centrocampista uruguaiano, nell’idea di calcio di Sarri, può giocare in cabina di regia. Soprattutto quando Miralem Pjanic ha bisogno di rifiatare. Tuttavia, contro la formazione scaligera la performance non è stata eccellente. Affatto. Puro compitino e, soprattutto, tanti errori. In definitiva, c’è molto da lavorare per poter ricoprire diligentemente quella zona del campo. Qualora il progetto tattico non dovesse andare a buon fine, in chiave progettuale potrebbero emergere dubbi più concreti. Ad oggi, però, Sarri sembra avere tutta l’intenzione di portare avanti un percorso tortuoso ma non proibitivo.





Con calma, per un progetto che deve necessariamente andare avanti. Sarri si fida di Bentancur, ma la risposta dell'uruguaiano - dalla gara con l'Atletico a quella con il Verona - è stata molto difficile da digerire. Sia per il tecnico, sia per i tifosi. Il momento è sicuramente complicato, ma per l'unico sostituto di Pjanic, le occasioni iniziano a diventare tante e le giocate determinanti non s'accompagnano certamente allo stesso numero. Sarri gli ha dimostrato grande fiducia, finora: Rodrigo sa di essere una seconda scelta, ma potrà crescere anche da mezzala, per una prospettiva sempre più rosea in casa Juve. Contro l'Hellas, però, un'occasione certamente fallita: il compitino non basta.