45' contro la Fiorentina e altri 20' al Wanda Metropolitano in Champions con l'Atletico Madrid.. Il centrocampista classe '97 potrebbe avere una chance da titolare nella gara di sabato col Verona, sarebbe l'esordio stagionale dal primo minuto.- Il nuovo allenatore bianconero non è che sia proprio un amante del turnover e l'ha dimostrato - soprattutto - al Napoli, dove nella sua ultima stagione Callejon e Allan hanno giocato 46 partite stagionali, 34 su 34 in campionato: come anche Hamsik e Mertens.- Nella partita contro il Verona, però, l'ex allenatore del Napoli potrebbe pensare anche a fare un po' di turnover.. Ecco perché o sabato o martedì ci sarà qualche rotazione che coinvolgerà anche il centrocampo.- L'anno scorso, l'ultimo di Allegri in bianconero,. Anche quest'anno, l'uruguaiano dovrà sfruttare ogni occasione che gli verrà data, che sia da titolare o partendo dalla panchina. Deve far capire che la Juventus può puntare su di lui, per il presente e per il futuro. Anche perché da Barcellona hanno già puntato gli occhi su di lui ( QUI i dettagli)- La sostituzione di Pjanic all'87' in Champions potrebbe essere un segnale dell'esclusione del bosniaco contro il Verona.. Bentancur scalpita e non vede l'ora di scendere in campo. Sa che la Juventus crede in lui e vuole fare di tutto per dimostrare di metirare la maglia bianconera. Dopo due spezzoni di partita può arrivare la prima da titolare.