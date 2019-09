Rodrigo Bentancur a parlato ai microfoni di Juventus TV dopo il pareggio dei bianconeri in casa della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Oggi non abbiamo fatto una bella partita tecnicamente, faceva caldo ma non è una scusa. Non siamo preoccupati per Madrid, abbiamo tanti giocatori che sono tornati dalle Nazionali. Prestazione? Io devo aspettare il mio momento, il mister ha fiducia in me. In campo? Mi piace giocare davanti alla difesa".