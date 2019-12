Rodrigo Bentancur rischia grosso. Non tanto per la doppia ammonizione che ha portato alla sua espulsione nel finale della partita contro la Lazio in Supercoppa Italiana, quanto più per la reazione nei confronti del quarto uomo Maresca. Il centrocampista della Juventus è andato a muso duro con l'assistente dell'arbitro Calvarese e il gesto potrebbe costargli qualche giornata di squalifica, al di là della singola che prenderà per forza di cose dopo l'espulsione rimediata.