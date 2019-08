A DAZN, Rodrigoha parlato della prima volta che ha visto Cristiano Ronaldo: si affrontavano Portogallo e Uruguay, e CR7 già conosceva il nome di colui che sarebbe stato - da lì a poco - il suo compagno di squadra alla Juventus. "Lo salutai normalmente a inizio partita, poi lo incontrai alla fine, all'antidoping - le parole del centrocampista bianconero -. Ero con Luis Suarez. Mi salutò chiamandomi per nome, sapeva come mi chiamassi e non pensavo come facesse. La prima cosa che ho pensato, sinceramente, quando l'ho visto? Che era un animale". Guarda il video in basso!