Rodrigo Bentancur ha ringraziato Max Allegri ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Sampdoria-Juventus: "Allegri mi ha migliorato tanto, ha avuto tanta fiducia in me fin da quando sono arrivato a Torino e mi ha fatto giocare tantissimo. Gli auguro il meglio, vediamo cosa accadrà nella prossima stagione".



SULL'URUGUAY - "Devo fare ciò che ho fatto fino a questo momento, non devo dimostrare niente al commissario tecnico. Voglio arrivare nel miglior modo possibile alla Nazionale".