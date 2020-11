Un passo avanti nel tabellone, uno indietro per la prestazione. La Juve contro il Ferencvaros non convince, anche se batte in extremis gli ungheresi. E anche Bentancur rimprovera: "Non abbiamo disputato una buona partita, anche se l’importante era vincere e qualificarci: il nostro gioco è stato troppo lento. In Champions League, come anche in Serie A, non esistono partite semplici: per questo dobbiamo subito pensare a Benevento". Sabato c'è il Benevento, prossima tappa nel tour de force bianconero, e proprio Bentancur spera in una nuova maglia da titolare, per accelerare e migliorare le sue prestazioni, fino a qui non eccelse. Velocità e dinamismo, questo è mancato, queste ha come doti, da riscoprire.