Diego Simeone è pronto a fare un altro tentativo per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è un pallino dell’allenatore dell’Atlético, che avrebbe voluto portarlo a Madrid già la scorsa estate. Erano i giorni successivi al Mondiale in Russia, banco di prova importante per Bentancur che aveva risposto nel miglior modo possibile da titolare della nazionale di Tabarez. I Colchoneros erano disposti a mettere sul piatto oltre 30 milioni di euro per lui, ma il muro della Juventus non ha mostrato crepe, non solo per la clausola che assicura il 50% della futura cessione del giocatore al Boca Juniors. La dirigenza è decisa, vuole blindare Bentancur e non aprirà al trasferimento all’Atlético neanche la prossima estate.