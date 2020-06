Nell'intervista concessa a La Stampa, Rodrigo Bentancur ha raccontato le prime sensazioni dopo l'arrivo alla Juventus: "Sapevo che sarei andato a Torino da dicembre, me l'aveva detto il mio procuratore. Sei mesi dopo ero a Torino, mi sembrava incredibile. Subito ho avuto la sensazione di entrare in uan grande squadra, respirato la mentalità del club. Allegri mi ha dato fiducia, Sarri ora conta su di me: è orgoglio e responsabilità, penso solo a lavorare. Devo migliorare ancora molto".



