Rodrigo Bentancur è stato uno dei migliori in campo nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Scontata la squalifica in campionato, il centrocampista uruguaiano dovrebbe partire titolare domenica sera al San Paolo nel centrocampo bianconero. Ecco le sue parole ai microfoni di Nueva Helvecia: "Al di là del loro momento, è una sfida che vale sempre tre punti e che dobbiamo vincere, perché il margine sulle inseguitrici non è ampio. Chi tempo tra Inter e Lazio? Non mi interessa, dobbiamo pensare solo a noi. Vogliamo vincere tutto. Lavoriamo sulla cattiveria in campo e sulla continuità nel corso delle partite. Siamo intorno al 60-70% del potenziale".