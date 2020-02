Rodrigo Bentancur, ai microfoni di Sky Sport, ha presentato la sfida della Juventus contro la Spal: "Partita importantissima, per portare a casa i tre punti. Dobbiamo giocare il nostro calcio, fare la nostra gara. Regista? Mi trovo bene, Pjanic si è fatto male ma sono tranquillo, mi piace giocare anche lì. Faccio il meglio per aiutare. Difficoltà? In casa sono una grande squadra, facciamo il nostro calcio per portare a casa i tre punti".