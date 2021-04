Neanche Rodriguo Bentancur è considerato un incedibile in casa Juve. Il centrocampista uruguaiano classe '97 non è in uscita e la società non intende svenderlo, ma di fronte a un'offerta importante potrebbero valutare la cessione. Bentancur piace in Spagna e in particolare all'Atletico Madrid che l'aveva già cercato in passato, la Juve ha fissato un prezzo minimo di 40 milioni di euro, con una percentuale che spetta al Boca Juniors come da accordi precedenti tra i bianconeri e il club argentino.