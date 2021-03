1









In estate la Juventus si ritroverà a parlare con il Bayern Monaco. Non solo perché dalla Baviera rientrerà Douglas Costa, ma perché, come scrive Tuttosport, il club tedesco “non è indifferente a Rodrigo Bentancur”. L’uruguaiano vive di alti e bassi sotto la gestione Pirlo, per questo non è escluso che i bianconeri possano ascoltare eventuali offerte di mercato. E se il Bayern Monaco si facesse avanti, la Juve aprirebbe solo per un big: “Probabilmente alla Continassa aprirebbero ai tedeschi soltanto inserendo Leon Goretzka, in scadenza nel 2022”.