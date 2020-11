1









Rodrigo Bentancur, a JTV, ha parlato della gara con il Ferencvaros: "Sapevamo che dovevamo prendere i tre punti in qualsiasi modo, non abbiamo fatto una bellissima partita, ma l'importante è prendere i tre punti e stare negli ottavi di finale. Sappiamo che tutte le partite, in A e in Champions, sono difficili. Oggi c'è stato gioco lento, non è stata la stessa gara come con il Cagliari. Ma niente: l'importante era prendere i tre punti e siamo contenti. Mancano ancora delle partite in Champions, noi vogliamo fare il massimo in tutte le competizioni. Domani riposiamo, siamo tranquilli, già pensiamo al Benevento".