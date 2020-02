Rodrigo Bentancur, prima di Spal-Juve, ha parlato ai microfoni di JTV: "Certo, quello è l'obiettivo principale, cercare i tre punti, portarli a casa e stare ancora lì in alto in classifica. Spal? Quando giocano in casa sono una squadra forte, tosta, vincono tutti i contrasti. Di questo abbiamo parlato in settimana. Dobbiamo fare la nostra partita e cercare di giocare il nostro calcio".