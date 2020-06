Nonostante l'ottima partita da mezz'ala contro il Milan,dovrebbe spostarsi in regia per la finale di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì a Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'uruguaiano tornerà nel ruolo in cui ha giocato contro l'Inter prima dello stop, prendendo il posto diapparso ancora sottotono venerdì sera. 64% di possesso palla della Juve, ma spesso troppo sterile.