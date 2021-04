2









Dopo nove scudetti consecutivi la Juventus rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. La responsabilità è da dividere tra tutte le componenti, e allora per la prossima stagione sono tutti in bilico. Possibile rivoluzione in casa bianconera, dove a rischiare il posto è anche il capo dell'area tecnica Fabio Paratici, in scadenza di contratto. L'uomo mercato della Juve ha ricevuto molte critiche per alcune scelte fatte in estate ma anche in quella precedente. Nella testa dei tifosi c'è ancora quel centrocampo formato da Pogba, Vidal e Pirlo, lo stesso centrocampo che quest'anno è apparso essere il grande punto debole della Juve.



