L'emergenza coronavirus ha bloccato tutti in casa, ma non si sono fermate le sedute di allenamento dei giocatori. Al via con il lavoro individuale ormai da quasi un mese, in tanti hanno condiviso le loro performance sul web. Anche Rodrigo, che in serata ha pubblicato un breve video in cui si vede l'uruguaiano impegnato in qualche esercizio: fisico, ma non solo. Infatti, spunta anche un pallone, a dimostrazione che - anche dal giardino di casa - non perde un secondo per restare in forma.