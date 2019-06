Tre gol annullati su decisione del Var, impeccabile nel chiarire le irregolarità dell'Uruguay, e la Celeste viene trascinata ai calci di rigore dal Perù, che fa poco o nulla nei 90 minuti regolamentari per meritarsi di giocare la qualificazione alla lotteria dei penalty. E, per altro, la vince per 5-4. Sbaglia subito Suarez, ipnotizzato dall'ottimo Gallese, poi segnano tutti, compreso Bentancur, centrocampista della Juventus. E il rigore di Flores qualifica il Perù alla semifinale, dove incontrerà il Cile. Fuori l'Uruguay di Bentancur e Caceres.