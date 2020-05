Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport della possibile ripresa del campionato e non solo: "Giocare senza tifosi è stata dura ma la squadra ha messo in campo tutta la voglia di vincere. Chi era in panchina ha urlato e sembrava che lo stadio fosse pieno".



SULLA BUNDESLIGA - "Mi manca guardare le partite. Sono contento che il calcio riprenda".



SU SARRI - "Il mister mi ha sempre dimostrato la sua fiducia e voglio ripagarla. Devo ancora migliorare tanto. Mi piace fare il regista ma va bene qualsiasi ruolo a centrocampo, anche la mezzala".



IDOLI - "Da ragazzino mi piacevano Lampard e Gerrard, mentre come regista dico Busquets".



MEGLIO CON LE 5 SOSTITUZIONI? - "Sì, ma chi arriverà meglio a livello fisico e mentale avrà un vantaggio. Dobbiamo lavorare tantissimo per questo".



LA PRIMA PARTITA POST COVID - "Senza tifosi sarà più brutto. Dobbiamo recuperare la mentalità vincente da subito e dare sempre il 100%".