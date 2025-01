Il messaggio di Bentancur

Rodrigoè stato costretto ad uscire dal campo durantedopo essersi accasciato al suolo e portato via in barella. Attimi di paura per le condizioni dell'ex giocatore della Juventus, portato subito in ospedale per fare controlli.Per fortuna però, Bentancur sta bene come aveva comunicato anche il Tottenham nelle ultime ore e ha voluto mandare un messaggio rassicurando sulle sue condizioni: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria!".