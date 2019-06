Rodrigo Bentancur parla ai microfoni di Juventus TV del rinnovo contrattuale fino al 2024: “E’ un’emozione incredibile, sono felicissimo di rinnovare il contratto per altri due anni. Voglio sfruttare al massimo questa occasione migliorando il più possibile e portando tanti altri titoli a questo club”.



SULLA JUVE - “E’ un club incredibile, mi avevano detto quando arrivai che la Juve era una famiglia, e me l’hanno dimostrato ogni anno. E’ uno dei migliori tre club in Europa ed è un onore restare altri cinque anni in questa squadra”.



SUL RUOLO - “A me piace giocare a centrocampo, in qualsiasi ruolo. Sono un giocatore che si adatta molto bene, anche con la Nazionale. E nel calcio di oggi è una caratteristica fondamentale”. SUI GOL - “Il primo a Udine me lo ricordo bene, cross di Cancelo, c’era Cristiano dietro ma sono arrivato un po’ prima. Fu un giorno speciale, il primo gol con questo club meraviglioso. Il secondo a Firenze? Dialogai con Dybala, poi Ronaldo mi portò via l’uomo per l’inserimento e il tiro incrociato. Spero di farne tanti altri così”.



SUGLI OBIETTIVI - “Vincere tutto l’anno prossimo con questo club. Poi penso che il sogno di tutti sia vincere il Mondiale con la propria Nazionale. Lavorerò sodo per renderlo possibile”.