Rodrigo Bentancur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.



QUARANTENA - "Due mesi, cinquanta giorni senza toccare il pallone è dura, credo che ci sia la necessità di iniziare con la squadra, sarà bellissimo. Ci vorranno 15-20 giorni.



NON PARTIRE - "La decisione di rimanere qui a Torino è perché non si sapeva cosa sarebbe potuto succedere. Io ho fatto la quarantena a casa con la mia fidanzata e due amici, che erano venuti a trovarmi e dopo tre giorni è scattata la quarantena. Così sono rimasti. C'è anche mio zio, che è il mio preparatore personale, in questi 50 giorni ho fatto quasi 70 allenamenti con lui che mi ha ammazzato un po'. Ho guardato qualche serie, come quella su Micheal Jordan, per il resto non mi piace dire tanto della mia vita, sono molto riservato".



HOBBY - "Cucinare? No, c'è la mia fidanzata e la figlia di mio zio per quello. Io ho dato una mano con le pulizie".



SULLA RIPRESA - "Il caldo sarà una difficoltà, come la mancanza dei tifosi che sono importantissimi. Bisognerà trovare il ritmo, la squadra che arriverà meglio sarà quella che potrà vincere. Ora dobbiamo lavorare al 150% per trovare un ritmo veloce".