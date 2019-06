di Mattia Carapelli

Se c’erano ancora dubbi sulla posizione di Rodrigo Bentancur nella Juventus 2019-20, a spazzarli via ci ha pensato il Lolo in persona, che dal ritiro della nazionale uruguaiana ha risposto in maniera netta all’interesse dell’Atlético Madrid: “Sto molto bene alla Juve e se fosse per me non la lascerei mai”. Una volontà che, al momento, coincide perfettamente con quella del club bianconero. NO AL CHOLO - La verità è che Bentancur è da mesi un chiodo fisso di Diego Simeone in sede di mercato: il Cholo avrebbe voluto portarlo al Wanda Metropolitano già un’estate fa, dopo il grande Mondiale giocato con l’Uruguay. Ma agli oltre 30 milioni proposti dall’Atlético la Juventus ha risposto con un secco “no”. Dietro il rifiuto c’è la famosa clausola che assicura il 50% della futura rivendita di Bentancur al Boca Juniors, ma non solo: la dirigenza campione d’Italia contava e conta tutt’ora di puntare con forza sul classe ’97, potenziale titolare anche nella prossima stagione. La fiducia in Rodrigo non è mai mancata e anzi è stata ribadita con l’intesa per il rinnovo di contratto fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio: il tentativo di eliminare la “clausola-Boca” andrà avanti, ma il futuro di Bentancur è a tinte bianconere.