L'estate ​è tempo d'esami, scrive Tuttosport. E per Rodrigo Bentancur, dopo l'esperienza nella scorsa con il Mondiale, gli esami sembrano essere una ricorrenza annuale. La Copa America del suo Uruguay si ​è fermata forse troppo presto, ma, ancora, il giovane mediano bianconero ha avuto la possibilità di giocare. Con continuità, ma, soprattutto, con responsabilità. Infatti, le chiavi del centrocampo della Celeste disegnata da Oscar Tabarez, sono ben salde al portachiavi di Bentancur che continua a dimostrare di essere leader indiscusso della squadra. La sintonia con i compagni funziona alla perfezione e l'ex Boca ha dimostrato, oltre alle conclamate qualità in impostazione, anche una buona propensione per i recuperi e per gli inserimenti. Questo non ​è bastato all'Uruguay (fuori ai rigori), ma servirà senz'altro alla Juve, come dimostra il rinnovo contrattuale.