La Juventus punta su Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguaiano, dopo l'ennesima prova di maturità venerdì sera contro il Milan, vuole legarsi ancor di più ai colori bianconeri. Dalla stima di Maurizio Sarri, si passa quindi a quella che nutre la stessa società per l'ex Boca. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, infatti, per Bentancur sarebbe pronto il rinnovo, con aumento rispetto ai 2,5 milioni di euro a stagione che già percepisce. Inoltre, in questi mesi, Fabio Paratici ha lavorato con la sua ex squadra, appunto il Boca Juniors, per togliere la clausola del 50% sulla futura rivendita, stipulata quando è arrivato a Torino in ambito dell'affare per Carlos Tevez.