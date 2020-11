Dopo aver passato una stagione all’insegna della crescita e del miglioramento, Rodrigo Bentancur si trova inaspettatamente a rincorrere. L’uruguaiano non ha iniziato con il piede giusto la stagione, finendo per essere scavalcato nelle gerarchie, ma l’ingresso in campo contro il Ferencvaros è di quelli promettenti, di chi ha la fame di dimostrare e riguadagnarsi la maglia da titolare. Mentre prepara il big match di domenica contro la Lazio, Bentancur ha trascorso una cena in famiglia, come testimoniato sui social.