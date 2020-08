1









Bentancur? No grazie, non è in vendita. È probabilmente questa la risposta che la Juventus ha rifilato ad ogni club che si è fatto avanti per Rodrigo Bentancur. Non parte, perché il centrocampista è classe pure, sia tecnicamente che fisicamente. L’uruguaiano fu promesso alla Juve nell’ambito dell’affare Tevez-Boca Juniors, che non avendo la quota cash necessaria per riportare l’Apache alla Bombonera inserì diversi giovani nella trattativa, tra cui Bentancur. Oggi tutta la dirigenza bianconera si starà sfregando le mani ripensando a quel momento. Perché il classe ’97 è uscito dalla fase embrionale del ‘giovane che deve crescere’, è sempre di più un centrocampista totale che ha rafforzato il suo status di partita in partita sotto la guida di Maurizio Sarri.



OFFERTE RIFIUTATE – Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la Juve è così convinta del proprio giocatore che ha rifiutato diverse, golose, offerte. Un anno fa fu respinta la corte del Cholo Simeone, che voleva per il suo Atletico Madrid l’ex Boca, ma i bianconeri lo blindarono con il rinnovo. Quest’anno, invece, è stato il Barcellona a provarci insistentemente nell’ambito dei numerosi discorsi di mercato con la Juve, prima inserendo Arthur e poi altre pedine come Ousmane Dembélé, che non ha mai scaldato la dirigenza della Juve. Scambi da oltre 50 milioni di valutazione, ma il ‘no grazie’ è stato perentorio. La stessa sorte è stata riservata ad un top club inglese poche settimane fa. Inutile l’operato degli intermediari: no secco, Bentancur non si tocca. È la Juve, del presente e del futuro.