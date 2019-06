Fresco di rinnovo fino al 2024, Rodrigo Bentancur è raggiante ai microfoni di Juventus TV: "E’ un club incredibile, mi avevano detto quando arrivai che la Juve era una famiglia, e me l’hanno dimostrato ogni anno. E’ uno dei migliori tre club in Europa ed è un onore restare altri cinque anni in questa squadra - le sue parole -. Obiettivi? Vincere tutto l’anno prossimo con questo club. Poi penso che il sogno di tutti sia vincere il Mondiale con la propria Nazionale. Lavorerò sodo per renderlo possibile". Insomma, si apre una stagione molto importante per il centrocampista uruguaiano: dopo il mezzo exploit della scorsa annata, questa qui che si sta aprendo sarà una fase estremamente delicata per lui. E bella, si spera.