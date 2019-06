Rodrigo Bentancur non si muove. Il centrocampista della Juventus ha parlato dal ritiro dell'Uruguay, commentando le voci che lo accostano all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: "L’interesse del Cholo? L’ho saputo dai social, a me nessuno ha detto nulla. Sono molto felice di giocare nella Juve, l’adattamento al calcio italiano è stato ottimo, non ho motivi per andarmene".



RINNOVO - "Non ne abbiamo ancora parlato, ma mi piacerebbe rimanere". Bentancur e la Juve però trattano già il rinnovo fino al 2024, per allungare la scadenza posta al 2022.