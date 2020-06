Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa: "Abbiamo fatto una bellissima partita. Guardiamo quello che facciamo noi, stiamo facendo bene, dobbiamo migliorare ancora tantissimo ma manca tanto alla fine. Quello che ha chiesto il mister in settimana oggi l'abbiamo provato e fatto bene. Sono molto contento della partita della squadra. Punto di riferimento per la Juve? Credo di sì, credo di essere cresciuto tanto, ogni partita mi sento meglio e stiamo facendo un lavoro incredibile, ma è un lavoro di squadra non di uno solo".