E sui social i tifosi si dividono...

Il club bianconero ragiona in chiave mercato già per gennaio e prova a colmare i buchi di una rosa che non convince. Una delle lacune maggiori è a centrocampo, dove un innesto sembra più che necessario. Chi esce? Nelle idee della dirigenza il primo partente è Aaron Ramsey, per il quale serve solo la formula giusta per dirsi addio, ma occhio anche ad altri nomi, su tutti quello di Arthur.Sì, lui che da Allegri è stato lanciato, ma che da diverso tempo è ormai totalmente involuto. Il tecnico sembra intenzionato a proseguire sulla via del 4-2-3-1 e cerca un incontrista da affiancare a Locatelli, che possa essere un partner credibile per Locatelli, ciò che nessuno degli altri è stato fin qui. E nemmeno quel Bentancur su cui riponeva tanta fiducia. Il centrocampista modello di Max resta Khedira, per intelligenza tattica, solidità e capacità di proporsi in zona-gol. Come riporta la Gazzetta,