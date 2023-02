Ieri al minuto 65 della gara tra il Tottenham e il Leicester il centrocampista ex Juventus Rodrigoè stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio sinistro. Le sue condizioni hanno destato da subito preoccupazione per il tecnico Antonio Conte. Stando a quanto riferisce SkySport per il centrocampista uruguaiano, che in mattinata si è sottoposto ad accertamenti, si tratterebbe di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uno stop di circa sei mesi e per il giocatore stagione finita.