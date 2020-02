A Sky Sport, Rodrigo Bentancur ha raccontato il suo momento e quello della Juventus: "Ogni giorno e ogni partita mi sento meglio e il mister e i compagni mi dimostrano la loro fiducia. Io sono tranquillo e con la voglia di migliorare sempre di più per la squadra, e credo che la strada sia quella giusta. La squadra sta bene, molto bene, siamo primi in classifica, arrivati da primi agli ottavi di finale di Champions e siamo in semifinale di Coppa Italia. Dobbiamo migliorare un po’ dal punto di vista del gioco, ma la strada è giusta: stiamo lavorando per migliorare", le sue parole.