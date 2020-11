La Juventus ha bisogno di ritrovare brillantezza soprattutto a centrocampo, reparto che fece le fortune bianconere negli anni scorsi. Sia a livello corale che nei singoli interpreti, dove Bentancur ha iniziato la stagione con il freno a mano. La versione ammirata nell’anno passato tornerebbe molto utile ad Andrea Pirlo, e la differenza sta nei numeri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quest’anno la voce assist del centrocampista è ancora a quota zero, e sono solo 3 le occasioni create in 11 presenze. Tutt’altro rendimento l’anno passato, dove Bentancur ha servito la bellezza di 7 assist ed è stato in grado di creare 1,28 occasioni a partita. Alla ricerca del furore smarrito.