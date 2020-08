1









È diventata una presenza statuaria e imprescindibile nel centrocampo della Juventus. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, che sotto l’operato di Maurizio Sarri è cresciuto ulteriormente, non solo nel suo ruolo naturale (la mezzala), ma anche affinando le abilità da regista. Una crescita verticale che non è passata inosservata ai top club europei. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il Manchester City avrebbe sondato il terreno per l’uruguaiano: no secco della Juve, che lo ritiene incedibile.