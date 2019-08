La Juve crede in Rodrigo Bentancur e Rodrigo Bentancur crede nella Juve. Secondo quando riportato dalla stampa spagnola, il centrocampista uruguaiano, classe 1997, non sarebbe un nome caldo per la mediana del Barcellona. Nei giorni scorsi Fabio Paratici ha avuto numerosi colloqui con la dirigenza blaugrana ed era emerso anche il nome di Bentancur. L’alta valutazione fatta dalla Juve, 60 milioni di euro, ha però raffreddato qualsiasi interesse o pensiero che avesse alimentato le fantasie degli spagnoli. Ad oggi Bentancur, arrivato alla sua terza stagione in maglia bianconera, resta saldamente un giocatore della Juve.