Rodrigo Bentancur sta disputando fino ad ora una stagione decisamente positiva. Il centrocampista della Juve sta giocando ad alti livelli e Maurizio Sarri può contare sul giovane anche in ruolo diverso da suo. Ecco che infatti, con lo stop di Pjanic per infortunio, la Juventus potrebbe schierare nel prossima match di Serie A, contro la Spal, Rodrigo Bentancur in cabina di regia. L'uruguaiano ha già sperimentato questo ruolo nell'ultimo match contro il Brescia, crescendo in sicurezza e prestazione di minuto in minuto. Maurizio Sarri conta su di lui per trovare una quadra ad un centrocampo bianconero che spesso va in difficoltà.



PRIMAVERA - Dopo la sessione di allenamento alla Continassa davanti ai tifosi, Rodrigo Bentancur, si è diretto verso Vinovo per assistere al match di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Fiorentina. Match terminato 2-2 e che ha visto i bianconeri uscire dalla competizione. Bentancur ha potuto vedere i talenti futuri di entrambe le squadre e incrociare un vecchio pallino di Maurizio Sarri, Daniele Croce.