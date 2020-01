Tra i migliori in campo nella vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Roma c'è sicuramente Rodrigo Bentancur, che ha segnato il secondo gol scegliendo il tempo giusto d'inserimento ma in generale ha fatto una gran partita sia in fase offensiva sia quando si trattava di difendere: "Credo di aver fatto molto bene oggi - ha detto Bentancur in mixed zone nel post partita - ho fatto tutti gli inserimenti che non ho fatto in questi tre anni alla Juve. Molto contento del mio primo gol con lo Stadium pieno, i tifosi erano contentissimi. In queste partite nelle quali non ho giocato, ho lavorato in allenamento per inserirmi un po' di più e oggi è arrivato il primo gol allo Stadium".



AVVERSARI - In campionato i bianconeri ripartono dal +4 sull'Inter: "Ma non credo siano abbastanza. Oggi abbiamo fatto una bellissima partita, ora ci riposiamo un po' e domani riprendiamo gli allenamenti per pensare di vincere a Napoli e fare più la differenza in campionato". La squadra di Gattuso arriva dalla vittoria sulla Lazio: "Ogni anno questa partita ha sempre lo stesso valore, è importantissimo vincerla; dobbiamo portare i tre punti a casa". In semifinale di Coppa Italia la Juve affronterà o il Torino o il Milan di Ibra: "E' un grande giocatore, vediamo cosa succederà quando giocheremo contro di loro".