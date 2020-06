Dal sito ufficiale della Juventus, il messaggio di auguri a Rodrigo Bentancur: "E’ ancora giovanissimo, ma è già diventato un pilastro in casa bianconera. Rodrigo Bentancur festeggia oggi il suo ventitreesimo compleanno. Grinta, carattere, tanto cuore e tanta qualità: “Lolo” ha dimostrato in questi tre anni di essere un centrocampista completo, duttile e di grande intelligenza calcistica. Oltre ad essersi inserito in maniera perfetta nel mondo Juve. Per l’uruguayo sono ventitré le candeline da spegnere, simbolo di una prospettiva di crescita ancora altissima. Perciò, oltre a quelli di compleanno, i nostri auguri sono di continuare a vincere tanto insieme. Feliz cumple, Rodri!".