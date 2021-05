Daniel Bolotnicoff, agente di Bentancur, ha parlato a El Mundo Deportivo del possibile scambio con il Barça tra il suo assistito e Miralem Pjanic. Per il centrocampista bosniaco, si tratterebbe di un gradito ritorno a Torino. "Scambio Bentancur-Pjanic? Zero notizie. Né il Barça né la Juventus non hanno parlato di questo argomento", le parole del procuratore, che per il momento chiude alla possibilità che il classe '97 possa lasciare Torino e accasarsi nel campionato spagnolo. Staremo a vedere se sono solo parole di circostanza o se magari ci sarà dell'altro.