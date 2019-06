Bentancur, la voglia di Juve e il rinnovo a un passo. I bianconeri hanno blindato il gioiello uruguaiano con un rinnovo di contratto fino al 2024, due anni in più rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2022, adeguando il suo ingaggio a 2,5 milioni. Un accordo per cui manca solo l'ufficialità e che "nasconde" un piano preciso. Come ricorda il Corriere dello Sport, c'è un progetto a lunga scadenza, quindi, per Bentancur che per i prossimi cinque anni sarà juventino: anche perché la clausola con il Boca Juniors è sempre attiva e in una eventuale cessione in futuro il club argentino avrebbe infatti diritto al 50% dell’incasso dei bianconeri. Difatto il possibile guadagno verrebbe dimezzato. Ecco perché la Juve punta forte sulla sua definitiva esplosione.