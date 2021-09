Queste le parole di Rodrigo Bentancur, titolare nel centrocampo di Allegri stasera all'Allianz Stadium, ai microfoni di JTV pochi minuti prima del big match contro il Milan: "La vittoria in Svezia in Champions League la stavamo cercando da inizio stagione, è arrivata in ritardo ma oggi siamo carichissimi per questa partita così importante. Come si batte il Milan?Ciò detto, noi dobbiamo fare il nostro gioco e portare a casa i 3 punti. Abbiamo finalmente trovato solidità e dobbiamo confermari stasera. Inoltre siamo un gruppo giovane e unito."Bentancur ha poi parlato anche a Dazn: "Il 3-0 per il Milan di 4 mesi fa? No, ma sappiamo che questa è una partita difficile e conosciamo i loro punti di forza. Non dobbiamo lasciarli ripartire e tutti noi avremo gli occhi puntati sull'obiettivo della prima vittoria stagionale. Io sono carico perché sono titolare e tutta la squadra è molto carica!".