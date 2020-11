Dopo la vittoria dell'Uruguay contro la Colombia Rodrigo Bentancur è stato esaltato dalla stampa locale. El Observador gli ha dato un bel 9 in pagella, spiegando che: "E' la grande figura dell'Uruguay. Ha messo in scena uno spettacolo straordinario e una grande condizione fisica, facendo di tutto in mezzo al campo ed essendo fondamentale sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Sempre decisivo nelle giocate, ha inizio l'azione del secondo gol con un recupero a centrocampo".