Rodrigo Bentancur ha parlato a Dazn prima della sfida della Juve contro l'Hellas Verona: ​"Non è una pressione, se hai paura di sbagliare o delle critiche non puoi giocare a calcio. Siamo abituati a questo, è un momento che possono passare tutti i calciatori, adesso tocca a me, ma io sono tranquillo. La squadra ha fiducia in me e anche l'allenatore. Ancora devo migliorare, questo lo dico sempre. Passerà"