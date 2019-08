I tifosi della Juventus sono stati scossi in questi ultimi giorni da voci di mercato su due nomi a sorpresa del centrocampo bianconero, considerati inamovibili. Per Rodrigo Bentancur ed Emre Can le offerte di certo non mancano, ma i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di lasciar partire i due talenti da qui al prossimo 2 settembre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Juventus considererà le offerte per Bentancur e Can soltanto nel caso in cui non dovesse chiudere alcun'altra cessione e ci fosse un'offerta irrinunciabile sul tavolo di Fabio Paratici.