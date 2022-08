Un po' come De Ligt, anche Rodrigoha parlato dei ritmi (molto) più elevati del metodo Conte rispetto a quanto fatto vedere alla Juventus. Il centrocampista uruguaiano è approdato al Tottenham nella sessione di mercato dello scorso gennaio, insieme a Dejan Kulusevski."Da quando sono giocatore professionista la preparazione atletica richiesta da Conte è la più tosta fatta in carriera”, ha raccontato ai microfoni dello stesso club londinese. Salvo poi aggiungere, sorridendo: "A un certo punto ho pensato di smettere, era difficile". Frecciatina nei confronti del vecchio club o semplicemente un'ammissione di difficoltà? Di sicuro, il cambio di paese e prospettive ha giovato alla carriera di Rodrigo, titolare fisso con Antonio Conte in Premier League.