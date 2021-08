A parlare è Massimiliano Allegri; o meglio: è stato, perché sono frasi che risalgono a marzo scorso quando l'allenatore, allora senza panchina, analizzava la Juve di Pirlo.- Oggi Allegri è di nuovo in bianconero, e Rodrigo sta iniziando la sesta stagione alla Juve. Contratto in scadenza nel 2024, è un classe '97 chiamato a fare lo step successivo: da giovane a certezza, adesso è il momento!. Ora serve quella continuità che può dargli Max, che lo conosce bene e sa come valorizzarlo.- Guai a considerarlo un play davanti alla difesa però, per quel ruolo la Juve sta già cercando Locatelli e Pjanic. Allegri vede Bentancur come una mezz'ala d'inserimento, un centrocampista moderno pronto a dare quantità e qualità alla squadra.: tempi troppo lenti e nessuna verticalizzazione, lì non è andato per niente bene. Allegri ha le idee chiare, Bentancur è pronto a voltare pagina e ripartire giocando in un ruolo più congeniale alle sua caratteristiche. Per diventare un top player nel suo ruolo.