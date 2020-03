Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport. Pjanic o Bentancur per la Juve di Sarri? Le ultime uscite non hanno lasciato poi così tanta scelta al tecnico toscano, che ha chiesto di muovere la palla rapidamente ormai da mesi. Ma il centrocampista bosniaco non è mai riuscito a farlo con continuità. E allora, ecco trovata (chissà) la quadra in mediana: Ramsey, Bentancur e Matuidi. L'azzrado che ha pagato. E il centrocampo che ha trovato non solo palleggio, ma ritmo e aggressività, oltre a quel filtraggio necessario per le ripartenze veloci. Squadra dinamica, ma che può ancora crescere. Con Bentancur in regia.